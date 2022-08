Lançada no Bioparque Pantanal, maior operação censitária da América do Sul segue até fim outubro

A coleta de dados da maior operação censitária da América do Sul teve início nesta segunda-feira (1º) e segue até 31 de outubro. Em Mato Grosso do Sul, o lançamento foi realizado no Bioparque Pantanal e o governador Reinaldo Azambuja foi o primeiro cidadão a responder o questionário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Reinaldo Azambuja destacou a importância do trabalho para dar um diagnóstico do Brasil e nortear as políticas públicas. Ele também pediu para que todos os cidadãos respondam às perguntas dos recenseadores e assim permitir que o levantamento seja um retrato fiel da realidade do País.

“O censo espelha a realidade em que estamos vivendo. Temos mais de 5,8 mil municípios no Brasil. E esses dados são muito importantes para nortear as políticas públicas, mostrar os problemas e as dificuldades”, disse o governador.

Em todo o País, serão visitados 75 milhões de domicílios e ouvidas 250 milhões de pessoas. Já no Estado, são 950 mil residências e 2,9 milhões de habitantes. Serão três formas de coleta: presencial, por telefone e pela internet. Todas as informações coletadas são confidenciais, protegidas por sigilo e usadas exclusivamente para fins estatísticos.

Segundo o superintendente do IBGE em Mato Grosso do Sul, Mário Alexandre de Pinna Frazeto, foi montada uma grande estrutura com milhares de recenseadores para fazer o levantamento. São cerca de 3 mil pessoas contratadas temporariamente no Estado para o Censo Demográfico 2022. “Com o apoio dos órgãos públicos, como prefeituras e o Governo do Estado, conseguimos montar essa estrutura de exército. A nossa missão é retratar o Brasil para planejar o futuro”, disse.

A principal forma de coleta dos dados será presencial. Os recenseadores estarão uniformizados, com colete e boné. E o cidadão poderá também confirmar a identidade do entrevistador no site informando o número da matrícula no crachá do entrevistador. Outra opção é a central telefônica exclusiva para o levantamento, o Centro de Apoio ao Censo (CAC), disponível pelo número 0800 721 8181.

No Censo 2022, haverá dois tipos de questionários. O questionário ampliado ou da amostra com 77 perguntas e o questionário simplificado ou básico com 26 perguntas, que será aplicado em 89% dos domicílios. A intenção é permitir uma maior cobertura temática, sem sobrecarregar a operação.

