ALEMS aprova emenda que garante benefícios de licença maternidade aos parlamentares de MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou na manhã de hoje (14), no Diário Oficial uma emenda constitucional que garante benefícios sobre licença maternidade para parlamentares gestantes ou que tenham um sonho de adotarem crianças recém-nascidas.

Essa emenda constitucional promulgada pela Mesa Diretora, acrescenta na Constituição Estadual os artigos que garantem a licença-maternidade às eleitas no Poder Legislativo, com base nos mesmos benefícios previstos às servidoras públicas no Artigo 7º da Constituição Federal.

Segundo a casa de leis, a aprovação desse projeto é um incentivo de aumentar o número de personagens femininas na política de Mato Grosso do Sul.