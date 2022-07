Funsat faz atendimento com 50 Vagas disponíveis para contratação imediata

A Funsat (Fundação Social do trabalho) por meio da Prefeitura de Campo Grande irão ofertar 50 vagas em diferentes áreas nesta sexta-feira (15), das 08h às 14h, todas para contrato de início imediato.

O atendimento da “Funsat Atende” direciona as pessoas que estão a procura de uma oportunidade de emprego. Nesta que é a 13° edição, haverá oportunidades para diferentes funções como operadores de caixa, repositor e auxiliar de perecíveis.

A maioria das vagas não exige experiência. Será realizado também o cadastro do Sine e emissão da carteira de trabalho em formato digital.

Interessados devem comparecer ao Hiper Center Comper Tamandaré com documentos pessoais, comprovante de residência e carteira de trabalho. Na ocasião a Funsat também fará a emissão da carteira de trabalho.

Diariamente são ofertadas diversas vagas de emprego que estão disponíveis também no app Sine Fácil e nas redes sociais.

Serviço:

O Funsat Atende será realizado no Hiper Center Comper Tamandaré, localizado na Av. Tamandaré, 635, Vila Alba, Campo Grande – MS. Mais informações podem ser obtidas na sede da Funsat localizada na rua 14 de Julho, 992 das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

