Alems terá semana cheia com lançamento de cronograma de emendas, debates sobre ações afirmativas e homenagens

A semana de 16 a 22 de novembro será movimentada na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), com uma série de atividades que incluem o lançamento do Cronograma das Emendas Parlamentares 2026, sessões solenes, reuniões de comissões e uma audiência pública voltada às políticas de igualdade racial. A única pausa na agenda será na quinta-feira (20), devido ao feriado da Consciência Negra.

As atividades começam na terça-feira (18), às 8h, com o lançamento do Cronograma de Emendas Parlamentares 2026. A apresentação será realizada na sala de reuniões da presidência, por proposição do presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP). O encontro deve reunir parlamentares e representantes do Governo do Estado para alinhar diretrizes sobre a execução das emendas no próximo ano.

Na mesma terça-feira, às 19h, o Plenário Deputado Júlio Maia recebe a Sessão Solene de Entrega do “Troféu de Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares e Tia Eva”. A homenagem reconhece pessoas e instituições que contribuem para o enfrentamento ao racismo e para a promoção da cultura antirracista em Mato Grosso do Sul. O evento é uma iniciativa da deputada Gleice Jane (PT).

A quarta-feira (19) será dedicada a debates técnicos e temas sociais. Pela manhã, ocorre a reunião da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e formada pelos deputados Junior Mochi (MDB), Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

À tarde, às 13h, o Plenário Júlio Maia sedia audiência pública com o tema “Políticas de Ações Afirmativas para as Populações Negras, Indígenas e Quilombolas – Avanços e Desafios no Mato Grosso do Sul”, também proposta pela deputada Gleice Jane. O debate antecede o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro em todo o país.

Encerrando o dia, às 19h, o plenário será palco da entrega da Medalha e do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Albino Coimbra Filho. A homenagem, proposta pela deputada Mara Caseiro (PSDB), destaca profissionais da Odontologia que têm se sobressaído na promoção da saúde bucal e no atendimento à população sul-mato-grossense.

A Alems retoma sua rotina normal a partir da sexta-feira (21), após o feriado nacional da Consciência Negra.

