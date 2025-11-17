Frente fria traz chuva forte, ventos intensos e risco de granizo em MS nesta segunda-feira

Mato Grosso do Sul amanheceu sob condições climáticas adversas nesta segunda-feira (17), marcando um dia de forte instabilidade atmosférica em todo o Estado. O avanço de uma frente fria, associado à intensificação de áreas de baixa pressão e à atuação de cavados, tem potencializado a formação de nuvens carregadas. Além disso, o transporte de calor e umidade da Amazônia reforça o cenário de instabilidade, favorecendo chuvas de diferentes intensidades desde as primeiras horas do dia.

Em Campo Grande, o céu começou nublado, com registros de chuva leve ao amanhecer. A previsão indica aproximadamente 25 milímetros de precipitação ao longo do dia, com temperatura máxima de 26°C. Apesar da chuva constante, os meteorologistas destacam que os maiores volumes devem ocorrer entre a tarde e a noite, período em que as áreas de instabilidade ganham força.

No interior, diversas cidades também estão em alerta. Municípios como Corumbá, Aquidauana, Dourados e Três Lagoas têm previsão de chuva mais intensa, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo. As regiões sul, sudoeste e sudeste concentram o maior risco, com acumulados que podem ultrapassar 40 milímetros em 24 horas, aumentando a chance de alagamentos e transtornos.

Diante do cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um aviso de tempestade com grau de severidade “perigo”, válido das 8h desta segunda até as 8h de terça-feira (18). O alerta prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos fortes de 60 a 100 km/h e risco de granizo. O instituto ressalta que as condições podem causar interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, danos em plantações e alagamentos em áreas urbanas.

Mesmo com o predomínio do tempo fechado, a variação de temperaturas ainda chama atenção no Estado. No norte, Coxim deve registrar máxima de 32°C, enquanto Camapuã pode chegar a 29°C. No leste, Paranaíba tem estimativa de 33°C, e Três Lagoas, de 30°C. Já no Pantanal, Corumbá e Aquidauana não devem ultrapassar 28°C. No sul, Iguatemi pode atingir 28°C, Ponta Porã fica com 25°C e Dourados, 27°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho deve alcançar 29°C.

As autoridades orientam a população a acompanhar as atualizações meteorológicas, evitar áreas de risco e redobrar a atenção em caso de tempestades, especialmente durante deslocamentos urbanos e rodoviários.

