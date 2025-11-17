Funtrab abre 4,2 mil vagas de emprego a partir de segunda-feira

846 oportunidades são em Campo Grande

A partir desta segunda-feira (17), quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho poderá disputar uma das 4,2 mil vagas ofertadas pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As vagas estarão disponíveis a partir das 7h nas Casas do Trabalhador de cada município. As opções abrangem diferentes áreas profissionais, de jornalista a barista, passando por funções administrativas, operacionais e técnicas.

Do total de vagas ofertadas, 846 são destinadas a Campo Grande. Os interessados podem conferir as listas de oportunidades disponíveis tanto na Capital quanto nas outras 35 unidades da Funtrab no Estado por meio do portal oficial.

Para participar dos processos seletivos ou solicitar o seguro-desemprego, é necessário comparecer presencialmente à Casa do Trabalhador do município com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. Em Campo Grande, o atendimento ocorre na Rua 13 de Maio, nº 2773, no Centro, das 7h30 às 17h.

Entre as funções disponíveis estão analista de desenvolvimento de sistemas, arte-finalista, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente barista, atendente de balcão de café, atendente de cafeteria, auxiliar de cozinha, auxiliar de dentista, desossador, jornalista, mecânico, frentista, entre outras vagas distribuídas em variadas áreas.

O Estado também disponibiliza 223 vagas exclusivas para PcD (pessoas com deficiência), com oportunidades para atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, auxiliar de alimentação, caixa de supermercado, carpinteiro, eletricista, e outras funções.

Além disso, há oferta de estágio para estudantes do ensino médio ou superior que desejam atuar como auxiliar de engenheiro da construção civil, uma chance para jovens que buscam ingressar no mercado e adquirir experiência profissional.

