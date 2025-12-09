ALEMS mantém alto padrão de transparência pela segunda vez

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) consolidou, pela segunda vez consecutiva, sua posição entre as instituições públicas mais transparentes do Brasil ao receber novamente o Selo Ouro do Radar da Transparência Pública, levantamento nacional realizado pela Atricon por meio do PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública). A premiação confirma um avanço expressivo iniciado nos últimos anos: depois de deixar o nível Básico em 2022 e alcançar o nível Elevado em 2023, a Casa avançou diretamente ao Ouro em 2024 e manteve a classificação em 2025.

O anúncio foi feito pelo presidente da ALEMS, deputados estadual, Gerson Claro (PP). Ele ressaltou que o reconhecimento simboliza o compromisso da instituição com a modernização e com a disponibilização de informações de forma acessível ao cidadão. Segundo Claro, tornar-se referência nacional reforça a responsabilidade da Casa em garantir transparência absoluta nos processos legislativos e administrativos.

O 1º secretário, deputado Paulo Corrêa (PSDB), também comemorou o resultado e lembrou que, desde o início da atual gestão da Mesa Diretora, a ALEMS subiu seis posições no ranking nacional, passando da 17ª para a 11ª colocação, o que só foi possível graças ao trabalho conjunto de parlamentares e servidores.

A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu em Florianópolis (SC) e teve a participação do secretário Jurídico e Legislativo da Casa, Gustavo Giacchini, que representou a instituição. Ele destacou que o reconhecimento nacional cria uma cultura saudável de competição entre os órgãos públicos, estimulando avanços permanentes na forma como as informações são organizadas e disponibilizadas.

Os dados que sustentaram a nova conquista também chamam atenção. Com 89,09% de índice de transparência, a ALEMS superou com folga tanto a média estadual, de 60,68%, quanto a média nacional, de 66,60%. A diferença reflete o esforço da Casa em ampliar o acesso às informações institucionais, fortalecer a divulgação em seu portal oficial e utilizar de forma ativa suas redes sociais, Facebook, Instagram, X e YouTube, como ferramentas de aproximação com a sociedade.

Entre os três Poderes de Mato Grosso do Sul, o Legislativo estadual manteve a segunda posição em transparência, ficando atrás apenas do Executivo, que atingiu o nível Diamante, e à frente do Judiciário, classificado como nível Elevado.

