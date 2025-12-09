Ciclone extratropical provoca chuvas intensas e tempestades em MS

Caracol registra 72 mm em 24 horas

A chegada de um ciclone extratropical, aliado à formação de uma frente fria, deve manter as chuvas intensas em grande parte de Mato Grosso do Sul ao longo desta terça-feira (9). A previsão aponta que o acumulado pode superar 40 milímetros apenas hoje, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O fenômeno é resultado do aprofundamento rápido de um sistema de baixa pressão atmosférica no centro-sul do Brasil, que dá origem ao ciclone. Embora atue de forma indireta no Estado, ele favorece a formação de instabilidades, criando condições para tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Antes mesmo do pico previsto para esta terça, Mato Grosso do Sul já registrou volumes expressivos. Nas últimas 24 horas, a cidade de Caracol liderou o ranking das mais chuvosas, com 72 milímetros, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Outros municípios também tiveram acumulados elevados:

Caracol – 72 mm

Corumbá – 56,4 mm

Amambai – 53,4 mm

Nioaque – 51,6 mm

Sidrolândia – 49 mm

Aquidauana – 45,2 mm

Inocência – 37 mm

Figueirão – 32 mm

As chuvas se espalharam por todas as regiões. Em Campo Grande, a estação do Núcleo Industrial registrou 24,2 mm, enquanto Corumbá, Amambai e Nioaque também apresentaram volumes significativos.

Semana segue com instabilidades

A previsão indica ainda mais chuva ao longo da semana. Entre quarta (10) e quinta-feira (11), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica deve favorecer o aumento da nebulosidade em várias áreas do Estado.

A combinação da frente fria oceânica com o aquecimento diurno e o deslocamento de cavados — sobretudo na metade norte — cria condições para pancadas de chuva, que podem ser intensas em pontos isolados. Tempestades com ventos fortes e descargas elétricas também não estão descartadas.

Com a permanência das instabilidades, o Cemtec orienta a população a acompanhar os avisos meteorológicos e redobrar a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e enxurradas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais