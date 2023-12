Policiais encontraram produtos de descaminho avaliados em R$ 160 mil

Agentes do Departamento de Operações De Fronteira (DOF), apreenderam neste final de semana, uma carga de contrabando, avaliada em R$ 160 mil. O flagrante aconteceu na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu quando os militares realizavam uma fiscalização na área rural do município, momento em que depararam com com um Fiorino atitudes suspeitas e resolveram abordar o veículo. Ao avistar os policiais, o condutor freou bruscamente o automóvel e tentou fugir a pé para o Paraguai, conseguindo fugir do bloqueio.

No veículo, os policiais encontraram 2.750 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), e depois foi entregue na Receita Federal em Ponta Porã.

