Alems aprova indicação de Sérgio de Paula para vaga no Tribunal de Contas de MS

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) aprovou, nesta quarta-feira (19), a indicação do ex-secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, para assumir a vaga aberta no TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) com a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos.

A indicação havia sido formalizada no último dia 13 e passou pela análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), que emitiu parecer favorável por unanimidade. No plenário, a escolha recebeu 20 votos favoráveis e apenas 1 contrário, confirmando a aprovação.

O presidente da Alems, Gerson Claro (PP), explicou que o Tribunal de Contas comunicou oficialmente a abertura da vaga e informou que a indicação caberia ao Legislativo estadual. Após a aprovação, o nome de Sérgio de Paula será encaminhado para os trâmites formais necessários à nomeação.

Com extensa atuação política e experiência no Executivo estadual, Sérgio de Paula passa agora a compor o órgão responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e garantir a transparência na gestão financeira do Estado.

