Consciência Negra altera funcionamento de serviços em Campo Grande; veja o que abre e o que fecha no feriado

A celebração do Dia da Consciência Negra e do Dia Nacional de Zumbi dos Palmares, na próxima quinta-feira (20), reforça o convite à reflexão sobre a história escravocrata do Brasil e a luta permanente contra o racismo. Em Campo Grande, o feriado nacional também altera o funcionamento de diversos serviços públicos e privados. Alguns órgãos, inclusive, vão emendar o feriadão.

Confira como serão os horários de funcionamento dos principais serviços durante o período.

Governo do Estado

As repartições estaduais não terão expediente na quinta-feira (20). Além disso, o feriado do Dia do Servidor, antes previsto para outubro, foi transferido para sexta-feira (21). Com isso, os servidores estaduais retornam ao trabalho apenas na segunda-feira (24). As datas estão no calendário oficial publicado em janeiro.

Prefeitura de Campo Grande

As repartições municipais fecham somente na quinta-feira. Não haverá ponto facultativo na sexta-feira (21), conforme decreto publicado em fevereiro.

Previdência Social

As agências do INSS não funcionam no feriado e não haverá atendimento humano pelo telefone 135. O atendimento eletrônico segue disponível normalmente. Benefícios e serviços podem ser solicitados pelo aplicativo ou site do Meu INSS.

Comércio

Segundo a CDL-CG, o comércio poderá abrir normalmente. A decisão é opcional do empresário. Para funcionar, é necessário comunicar o Sindicato dos Empregados com cinco dias de antecedência e pagar R$ 22 por trabalhador. O horário permitido é das 9h às 18h, exceto em shoppings.

Cada funcionário que trabalhar no feriado tem direito a uma folga compensatória a ser concedida em até 15 dias.

Supermercados

A Amas informou que os supermercados podem funcionar normalmente, desde que seja garantida a folga compensatória aos funcionários.

Lotéricas

As lotéricas estarão fechadas na quinta-feira e reabrem na sexta-feira.

Correios

Os Correios fecham apenas na quinta-feira. A Central de Atendimento segue disponível 24 horas pelos canais digitais, como site, telefone e chat. O atendimento com operadores retorna no dia útil seguinte.

Bares e restaurantes

Bares e restaurantes funcionam normalmente no feriado, conforme informou a Abrasel. As empresas devem observar as regras trabalhistas específicas para feriados municipais.

Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal funciona no feriado das 8h30 às 14h30, com check-in até 13h30. A visita requer agendamento prévio no site oficial.

Bancos

Sem expediente em feriados, os bancos não abrem na quinta-feira. Autoatendimento, internet banking e aplicativos funcionarão normalmente. Contas com vencimento na data podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimos.

Shoppings

Os principais shoppings da Capital operarão normalmente:

– Shopping Campo Grande: 10h às 22h

– Bosque dos Ipês: 10h às 22h

– Norte Sul Plaza: 10h às 22h

– Pátio Central: 9h às 16h

Saúde

As UPAs e CRSs funcionam 24 horas. A escala de plantão está disponível no site da Sesau.

Detran-MS

O Detran-MS não atenderá no feriado. O ponto facultativo foi estendido, e o atendimento presencial retorna apenas na segunda-feira (24). Pelas plataformas digitais, 95% dos serviços continuam disponíveis.

Delegacias

Quatro delegacias funcionarão 24 horas em Campo Grande:

– Deam

– 4ª DP

– Depac Centro

– Cepol

TJMS

Não haverá expediente no Tribunal de Justiça, mas o plantão judiciário funcionará normalmente para casos urgentes, como habeas corpus, mandados de segurança e corpo de delito. Telefones dos plantonistas estão disponíveis no portal do TJMS.

A orientação é que a população se organize para evitar transtornos e utilize os serviços digitais disponíveis durante o feriado prolongado.

