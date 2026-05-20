ALEMS aprova criação de 150 cargos no TJMS em segunda votação

Projeto prevê reforço no Judiciário diante do aumento de processos em Mato Grosso do Sul

Os deputados estaduais aprovaram, em segunda discussão, nesta terça-feira (19), o Projeto de Lei 44/2026, de autoria do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), que cria 150 cargos efetivos de analista judiciário para reforçar a estrutura de pessoal da Secretaria do Tribunal e das comarcas do Estado. A proposta segue agora para sanção.

O projeto foi encaminhado pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, após aprovação do anteprojeto pelo Órgão Especial do Tribunal, em março deste ano. Conforme a justificativa apresentada à ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), a criação dos cargos busca atender ao crescimento da demanda processual e ampliar a eficiência da prestação jurisdicional no Estado.

Dados apresentados pelo Tribunal apontam que, somente em 2024, foram julgados 469.870 processos no primeiro grau, sendo 322.659 sentenças na Justiça Comum e 147.211 nos Juizados Especiais. No mesmo período, magistrados proferiram 615.007 decisões interlocutórias e expediram 939.687 despachos. O TJMS também registrou mais de 42 milhões de movimentações processuais ao longo do ano.

Ainda segundo o levantamento, o Judiciário estadual recebeu 403.326 novas ações em 2024, das quais 170.986 foram ajuizadas apenas na Comarca de Campo Grande, o equivalente a 42,3% do total estadual. O Tribunal iniciou 2025 com 773.033 processos em tramitação no primeiro grau.

De acordo com o TJMS, o preenchimento dos novos cargos ocorrerá de forma gradual, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Judiciário, respeitando os limites previstos na legislação fiscal. A proposta também prevê a inclusão das vagas no BACEP (Banco de Cargos e Empregos Públicos). O projeto conta com parecer favorável do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Além da proposta do TJMS, os deputados aprovaram, em discussão única, o Projeto de Lei 45/2026, da deputada Mara Caseiro (PL), que declara de utilidade pública estadual a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, hospital de Iguatemi que atende gratuitamente usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

A unidade possui 32 leitos hospitalares e realizou 2.066 internações em 2024, com média mensal de 172 atendimentos. Em 2025, o número subiu para 2.184 internações, média de 182 atendimentos mensais.

Durante a sessão, Mara Caseiro destacou a importância da instituição para a região sul do Estado. “Esse projeto visa declarar a utilidade pública à entidade com sede em Iguatemi que presta relevantes e contínuos serviços na área de saúde, com promoção da saúde física e mental por meio de ação e prevenção. Este hospital tem uma capacidade e estrutura de atendimento não só para atender o município de Iguatemi, tornou-se referência de atendimento de resolutividade para a região”, afirmou.

O deputado Lidio Lopes (Avante) também ressaltou a atuação da unidade hospitalar. “Ali a gente vê a aplicação de um trabalho feito com uma terceirização que está entrando junto e fazendo uma estrutura fantástica. Está sendo uma referência para toda a região em Iguatemi”, declarou.

Também foi aprovado, em discussão única, o Projeto de Resolução 10/2026, do deputado Paulo Corrêa (PL), que concede título de cidadão sul-mato-grossense a uma personalidade que prestou serviços relevantes ao Estado.

Já em redação final, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei 277/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o “Baile de Debutantes do Projeto Primavera”, realizado anualmente no município de Costa Rica.

Por Danielly Carvalho