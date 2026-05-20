Irmãos de 17 e 19 anos são preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Noroeste

Na noite desta terça-feira (19), um homem e um adolescente de 17 anos, foram presos após flagrante de tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ao todo, foram apreendidos pequenas porções de maconha, totalizando 120 gramas. A identidade dos envolvidos não foram divulgadas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, agentes da policia estavam realizando as diligencias, quando avistaram o adolescente fazendo movimentações suspeitas. Ao ver a viatura, o suspeito começou a andar mais rápido e jogou fora um saco plástico que estava escondido no casaco.

Diante disso, o adolescente foi abordado ao tentar entrar em casa. Com ele, foram apreendidos cerca de 30 porções de maconha. Já no quintal da residência do suspeito, foi encontrado uma balança de precisão.

No interior do imóvel, o irmão, de 19 anos, foi encontrado em um dos cômodos com cerca de 600 gramas de maconha.

Ambos foram autuados por tráfico de drogas e encaminhados para a delegacia pela equipe policial do 9º BPM (Batalhão da Polícia Militar).