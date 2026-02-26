Alems analisa propostas para incluir eventos culturais no calendário oficial de MS

Os deputados estaduais de Mato Grosso do Sul analisam, na sessão desta quinta-feira (26), duas propostas voltadas à valorização de eventos culturais do Estado. As matérias estão pautadas para votação na ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e contam com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Os projetos tratam da inclusão, no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, de dois tradicionais eventos de laço comprido realizados em junho, em Campo Grande, além da Feira Literária de Mato Grosso do Sul (Felit/MS), que acontece na primeira semana de junho, em Dourados.

A proposta que inclui a Felit/MS é de autoria do deputado Zé Teixeira (PSDB). Já o projeto que trata do “Brasileirão de Laço Comprido” e do “Encontro de Laço Comprido do CLC” foi apresentado pelo deputado Márcio Fernandes (MDB).

Segundo Márcio Fernandes, a oficialização dos eventos de laço comprido no calendário estadual representa um avanço no fortalecimento e reconhecimento dessas festividades. Para o parlamentar, a medida amplia o alcance das competições e incentiva a prática esportiva, além de preservar as tradições populares do Estado.

“O laço comprido é uma prática esportiva que faz parte das raízes culturais sul-mato-grossenses, sendo fundamental para a preservação das tradições rurais. Esses eventos já possuem grande representatividade, reunindo competidores e famílias de várias regiões do Brasil, o que contribui para a difusão da cultura local e movimenta a economia e o turismo”, destacou o deputado.

Já a Feira Literária de Mato Grosso do Sul chega à sua 5ª edição e, de acordo com Zé Teixeira, tem papel relevante no fortalecimento do cenário cultural e educacional de Dourados. O parlamentar ressaltou que o evento se consolidou por meio de edições bem-sucedidas, com uma programação diversificada que inclui palestras, lançamentos de livros, oficinas, apresentações artísticas e intercâmbio entre escritores, educadores e o público em geral.

As propostas seguem para apreciação em plenário e, se aprovadas, passam a integrar oficialmente o calendário cultural do Estado.

