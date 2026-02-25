Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em eventual 2º turno pela primeira vez, aponta AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue liderando todos os cenários de primeiro turno para as eleições de 2026, mas aparece numericamente atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno pela primeira vez, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25).

No confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, o senador registra 46,3% das intenções de voto, enquanto o presidente aparece com 46,2%. Apesar da inversão numérica, os dois estão empatados dentro da margem de erro, que é de 1 ponto percentual. Na rodada anterior do instituto, Lula tinha vantagem de quatro pontos percentuais, com 49% contra 45% de Flávio.

Outro nome que surge pela primeira vez à frente de Lula em um eventual segundo turno é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele aparece com 47,1%, ante 45,9% do petista — novamente, um empate técnico dentro da margem de erro.

Cenários de primeiro turno

A pesquisa simulou diversos cenários de primeiro turno, nos quais Lula mantém a liderança em todos.

No cenário Lula x Flávio x Caiado, o presidente tem 45%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 37,9%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece com 4,9%, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,9%. Votos brancos ou nulos somam 3,8%, e 0,5% não souberam responder.

Na simulação Lula x Flávio x Ratinho Jr., Lula marca 45,1%, enquanto Flávio chega a 39,5%. Zema tem 3,9% e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), 3,8%. Renan Santos aparece com 3,2%. Brancos ou nulos somam 2,8%, e 0,6% não sabem.

No cenário Lula x Flávio x Eduardo Leite, Lula registra 45,3%, e Flávio, 39,1%. Zema sobe para 5,7%, Renan Santos tem 3,7%, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), aparece com 1,6%. Brancos ou nulos ficam em 3%, e 0,5% não souberam responder.

Em um cenário Lula x Tarcísio, sem Flávio Bolsonaro, o presidente tem 43,3%, enquanto Tarcísio de Freitas aparece com 36,2%. Zema soma 8,5%, Caiado 5,1%, brancos ou nulos 2,1%, e 1,4% não sabem.

Já na projeção Lula x Flávio x Tarcísio, Lula lidera com 47,1%, seguido por Flávio Bolsonaro (33,1%) e Tarcísio (7,4%). Caiado aparece com 4,1% e Renan Santos com 3,3%. Brancos ou nulos somam 2%, e apenas 0,1% não souberam responder.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07600/2026. O levantamento ouviu 4.986 eleitores entre os dias 19 e 24 de fevereiro, com margem de erro de 1 ponto percentual e nível de confiança de 95%.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais