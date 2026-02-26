Informe de rendimentos 2025 deve ser entregue até sexta-feira; documento é essencial para declarar o IRPF 2026

O prazo para a entrega do informe de rendimentos referente ao ano-calendário de 2025 se encerra nesta sexta-feira (27). Até essa data, empresas, bancos e corretoras devem disponibilizar o documento a empregados e clientes com todas as informações necessárias para a declaração do próximo Imposto de Renda.

O comprovante é indispensável para quem vai prestar contas à Receita Federal do Brasil no IRPF 2026, ano-base 2025. Nele constam os valores recebidos ao longo do ano passado, além dos tributos já recolhidos e demais dados que precisam ser informados na declaração.

A responsabilidade pela emissão é da chamada fonte pagadora. Isso inclui desde empresas de todos os portes — inclusive MEIs (microempreendedores individuais) que tenham funcionários — até órgãos públicos, como o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), no caso de aposentados e pensionistas.

Entre as informações obrigatórias no informe estão o total de salários ou proventos recebidos, o valor do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), contribuições previdenciárias, além de benefícios como vale-alimentação e vale-refeição e outras deduções aplicáveis.

Isenção ampliada

Desde 1º de janeiro, trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil passaram a ter isenção integral do Imposto de Renda. Para quem recebe até R$ 7.350 por mês, a cobrança ocorre de forma escalonada, com descontos progressivos que diminuem conforme a renda se aproxima do limite mínimo de isenção.

Com informações da Agência Brasil

