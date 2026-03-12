Além do União Brasil, Caravina avalia Podemos e pode assumir comando do partido

“No máximo até dia 20 precisamos ter isso definido”, prevê o deputado

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) afirmou que ainda avalia seu futuro partidário e que, além do convite do União Brasil, existe talvez uma possibilidade de filiação ao Podemos, legenda que pode abrir espaço para que ele assuma o comando da sigla em Mato Grosso do Sul.

Caravina explicou que a decisão depende principalmente da definição sobre a estrutura eleitoral do PSDB no Estado, especialmente da formação de uma chapa competitiva para deputado federal.

“Recebi o convite do União Brasil, sim, e estou avaliando. Mas ainda estamos aguardando a definição do PSDB. Teve conversa também envolvendo o governo e o Reinaldo, com o time da majoritária conversando com os deputados federais para ver se o partido mantém pelo menos dois deputados federais”, afirmou.

Segundo o parlamentar, uma possível saída do deputado federal Beto Pereira (PSDB) para o Republicanos pode impactar diretamente o futuro da sigla.

“A história que estou ouvindo é que o Beto iria mesmo para o Republicanos. Então eu pedi ao presidente: se tiver chapa federal, tenho interesse de continuar no PSDB. Mas, se não tiver, entendo que o partido enfraquece demais”, disse.

Entre as alternativas consideradas por Caravina está a coligação. A federação União Brasil–PP.

Outro cenário que entrou no radar do parlamentar envolve o Podemos. Segundo Caravina, a executiva nacional da sigla tem interesse em fortalecer o partido em Mato Grosso do Sul e montar chapa para as eleições.

O deputado destacou que o partido já possui presença municipal relevante no Estado. “O Podemos tem 44 vereadores e quatro vice-prefeitos. Hoje ainda é presidido pela Soraya, mas com a saída dela abre espaço. É um partido médio, com 21 deputados federais também”, explicou.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) atualmente está ligada à sigla, mas o cenário interno pode mudar com sua ida para o PSB, o que abriria caminho para uma reorganização do comando estadual.

Caravina admitiu que existe a possibilidade de assumir a liderança do partido, caso opte pela filiação, mas destacou que isso exigiria estruturação da legenda. “Existe essa possibilidade, mas aí é outra coisa. Tem que organizar chapa, estruturar o partido”, afirmou.

O deputado ressaltou que pretende definir seu futuro político ainda neste mês para poder iniciar as articulações eleitorais.

“A ideia é resolver isso logo. No máximo até dia 20 precisamos ter isso definido para poder nos movimentar”, concluiu.

Rinaldo Modesto chega no União Brasil na próxima semana

O deputado estadual Rinaldo Modesto (Podemos) afirmou que deve definir na próxima semana sua filiação ao União Brasil. A decisão ainda depende de uma conversa com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), e de ajustes internos na sigla.

Segundo o parlamentar, as tratativas já estão avançadas e a expectativa é que o processo seja concluído nos próximos dias.

“Vou conversar amanhã com o governador Eduardo Riedel. A presidente do União Brasil não está aqui, está em Brasília, então acredito que na semana que vem a gente vai estar definindo”, disse.

Rinaldo explicou que a mudança partidária faz parte de um movimento mais amplo de reorganização das siglas que compõem a base do governo estadual, diante do número limitado de chapas competitivas para as eleições.

“Está bem encaminhado, tudo indica que sim. Até porque os partidos são apenas quatro chapas. Vai ter que agregar todos esses deputados que fazem parte da base do governo nessas quatro chapas”, afirmou.

De acordo com ele, uma dessas composições envolve a federação partidária ligada ao União Brasil, que deve reunir parte dos parlamentares aliados do governo.

Com a definição prevista para os próximos dias, o deputado acredita que já será possível anunciar a data oficial da filiação. “A partir da semana que vem já teremos uma decisão da data”, concluiu.

Por Brunna Paula