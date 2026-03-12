Família é feita de refém e tem casa roubada por cinco homens armados na Capital; dois foram presos

Nesta quarta-feira (11), uma família ficou amarrada e de refém após dois indivíduos, identificados como Lucélia Gonçalves Honório, de 39 anos, e Felipe da Rocha Pinho, de 18, invadirem a casa para roubar os pertences. O caso aconteceu no Bairro Universitário, em Campo Grande. Entre os objetos levados estão os carros e as joias.

Segundo informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar, ao todo, cinco pessoas invadiram a casa encapuzadas e armadas. Na ocasião, renderam e amarraram um homem e a sua mãe. Além de roubarem os dois carros da família: um GM Celta vermelho e um VW New Beetle amarelo, os criminosos levaram as joias, e pegaram o celular de uma das vítimas para realizar transações financeiras.

Os autores fixaram renovação de empréstimos de R$ 61 mil e outro de R$ 2.742,86, além de transferências e Pix para uma conta de mulher, que não teve o nome revelado. Além disso, foram retirados o dinheiro das contas bancárias que somaram cerca de $ 2,3 mil em dinheiro das vítimas.

Equipes da Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) acionaram os agentes após o crime, informando que os veículos roubados estavam seguindo pela BR-163, com direção ao destino de Anhanduí, distante 60 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, os motoristas tentaram retornar para a Capital e foram abordados, mas fugiram do local.

Após alguns quilômetros de acompanhamento, o Celta foi interceptado. A motorista era uma mulher, de 39 anos, com um passageiro de 18 anos. No interior do veículo foram encontrados um aparelho de ar-condicionado, duas mochilas, uma antena Starlink e uma carteira pertencente à vítima. Durante a revista no passageiro, também foram localizadas uma corrente de ouro com pingente e uma pulseira dourada. O outro veículo foi encontrado posteriormente abandonado depois de colidir com uma cerca, mas os ocupantes continuam foragidos.

Quando questionada, a mulher relatou aos policiais que mora em Goiânia e que estava em Campo Grande desde o dia 3 de março, quando foi contratada para participar de um crime e ajudar a levar um dos veículos até a fronteira. Ainda segundo ela, receberia o total de R$ 3,5 mil para realizar o serviço. Já o jovem contou que mora em Várzea Grande (MT) e receberia R$ 1,5 mil para participar do roubo e render as vítimas.

Durante as investigações, os agentes descobriram que ambos estavam hospedados em uma pousada da cidade e aguardavam a chegada de outros comparsas.

As vítimas do crime foram amarradas dentro de casa. Uma delas precisou ser encaminhada ao hospital devido às agressões sofridas.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Os veículos recuperados foram entregues à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos).