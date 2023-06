Encontro reúne interessados na integração soja-abelha

Com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio foi realizado nas instalações da Embrapa Agropecuária Oeste, localizada na Rodovia BR 163, Km 253,6 em Dourados (MS) o “Encontro Técnico AGROCOOPERAÇÃO: Uma consciência, inúmeros benefícios”. O evento, promovido pela Iagro/Semadesc e pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, reuniu agricultores, prestadores de serviço em aviação agrícola, profissionais de ciências agrárias, meliponicultores e apicultores,

O chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Harley Nonato de Oliveira, deu as boas-vindas aos participantes e enfatizou a importância da cooperação entre as instituições para alcançar objetivos comuns. Dentre as palestras realizadas, Jason Brais Benites de Oliveira, representante do CREA-MS, abordou o tema “Prescrição responsável: entenda sua importância sobre saúde única”. Jason destacou a relevância da prescrição responsável para garantir a saúde dos animais e a preservação do meio ambiente.

Hamilton Rondon Flandoli, coordenador regional de operações do inpEV, apresentou a palestra sobre o “Sistema Campo Limpo”, enfatizando a importância do gerenciamento adequado de embalagens de defensivos agrícolas e as ações do programa Campo Limpo nesse contexto. Décio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa Soja, ministrou a palestra “Integração apicultura e sojicultura: um processo de ganha-ganha” e destacou os benefícios mútuos da integração entre a apicultura e a sojicultura, ressaltando como essas atividades podem se complementar de forma sustentável.

Crébio José Ávila, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, compartilhou conhecimentos sobre o monitoramento de pragas e polinizadores nas áreas do Projeto Soja/Abelha, ressaltando a importância desse monitoramento para o manejo adequado das culturas e a preservação da biodiversidade. A gerente de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Glaucy da Conceição Ortiz, destacou a importância da ação conjunta para estimular a conformidade na produção agrícola. Ela ressaltou que o Encontro Técnico reforça essa parceria ao trazer informações técnicas embasadas em pesquisa.

“Tivemos uma importante participação das unidades de produção, que enviaram técnicos e puderam receber informações validadas pela pesquisa, relacionadas às boas práticas de agricultura e apicultura, além de estarem atualizados sobre as principais tecnologias adotadas no campo. Então, é um conjunto de tecnologia e informação que são encaminhadas ao setor produtivo, para que as decisões sejam tomadas de maneira mais assertiva”.

Além das palestras, o evento contou com depoimentos de apicultores e agricultores de Dourados, destacando a importância da colaboração entre as atividades agrícolas e apícolas para um crescimento sustentável e a promoção de boas práticas operacionais. Com o apoio do Sindag, Sindiveg, Andav e AEAMS, a campanha também conta com o apoio das instituições: CREA-MS, FEAMS, IBRAVAG, SEBRAE, SENAR, SICREDI, EMBRAPA, BIOSUL e visa promover a boa convivência entre agricultura, meliponicultura e apicultura, buscando o crescimento ambientalmente sustentável da produção agrícola e apícola.

O Encontro Técnico AGROCOOPERAÇÃO proporcionou uma importante oportunidade de troca de conhecimentos, fortalecendo as relações entre os diferentes atores envolvidos no setor agropecuário. Agricultores, prestadores de serviço em aviação agrícola, profissionais de ciências agrárias, meliponicultores e apicultores puderam compartilhar experiências e aprendizados, contribuindo para o aprimoramento das práticas agrícolas e apícolas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais : MS poderá ampliar a produção de mel e ganhar novos mercados