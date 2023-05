Alan Guedes articula com bancada federal liberação de recursos para Aeroporto de Dourados

Os recursos complementares para a conclusão das obras do Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira já foram liberados pela Casa Civil da Presidência da República e em breve já estarão disponíveis para o Ministério da Defesa fazer o repasse ao 9º Batalhão de Engenharia de Construção para concluir a revitalização do aeroporto. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pelo prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) que teve agenda em Brasília com o deputado federal, Vander Loubet (PT).

“Essa informação é muito importante porque a conclusão das obras do aeroporto são estratégicas para Dourados e região. Nossa economia, seja comércio, serviços, agro e indústria, dependem muito da conexão áerea. Quanto antes a obra for concluída, mais rápido restabeleceremos as agendas de novos investimentos empresariais na cidade e que necessariamente precisam do aeroporto”, disse Alan Guedes.

O prefeito ainda ressaltou que a notícia da liberação dos recursos é resultado da articulação e principalmente da sensibilidade da bancada federal em Brasília. Em março o prefeito pediu pessoalmente ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, mais celeridade na obra de reforma e ampliação da pista. A conversa aconteceu durante a 84º Reunião Geral da FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), em Brasília. Já em abril, Alan Guedes e o deputado Rodolfo Nogueira também enviaram ofício ao líder da bancada federal Vander Loubet pedindo apoio na liberação.

Além de Rodolfo e Vander o prefeito foi prontamente apoiado pelo deputado Luis Ovando (PP) e pela senadora Tereza Cristina, que também e presidente do PP em MS. “Sem o apoio da bancada não teríamos sucesso nessa demanda”, destacou Alan.

Aeroporto

Inaugurado em 1982, é a primeira vez que a unidade recebe uma obra desse porte. Com essa ampliação, Dourados poderá atender aeronaves maiores, receber outras empresas, consequentemente mais destinos, o que aumenta renda e gera economia para cidade.

Com a obra, a pista de pouso passará a ter 1.950 metros de extensão. O espaço físico também será totalmente ampliado. Um novo terminal de embarque será construído, cerca de três vezes maior que o atual, além de uma nova sala de EPTA (Estação Prestadora de Serviço de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo) e uma nova seção contra incêndio, que é o prédio do Corpo de Bombeiros no local.

A obra é executada pelo Exército Brasileiro ao custo estimado de R$ 72 milhões oriundos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil). Três grandes companhias aéreas já sinalizaram o interesse em voltar a operar na cidade e, agora, aguardam a liberação para funcionamento.

Conab

Outra agenda importante em Brasília tratou da cessão da área da Conab em Dourados para o município. Na oportunidade, o prefeito Alan Guedes esteve com o deputado Vander Loubet, juntamente com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira e presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) Edegar Pretto.

Alan destaca que assim que a cedência for concretizada o município tem vários projetos já formatados para o local, entre eles a criação de um entreposto de mercadorias hortifrutigranjeiros de produtores rurais de Dourados e região.

