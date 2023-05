Cia. Dançurbana celebra 20 anos com espetáculo-festa ‘Cavucada’

Em comemoração aos 20 anos de história, a Cia. Dançurbana estreia hoje o espetáculo “Cavucada – A Festa não Será Amanhã”, às 20h, com entrada franca, no Ponto Bar, em Campo Grande. Fundada em 2002 como ponto de encontro para jovens participantes de projetos sociais, a companhia é dirigida por Marcos Mattos e a peça que será apresentada tem direção de uma dupla renomada em todo o Brasil, Jorge Alencar e Neto Machado, que vieram de Salvador (BA) para a Capital sul-mato-grossense, exclusivamente para trabalhar com o elenco. O espetáculo tem classificação de 16 anos e, para os interessados em assistir, tem uma “lista da esperança”.

Com foco em preparação profissional baseada nas vivências das danças urbanas, a Cia. Dançurbana hoje conquistou mais autonomia e o grupo expandiu as práticas, discursos e leituras de mundo. Quando a companhia nasceu, o maior desejo do diretor Marcos Mattos era conquistar um espaço profissional e assim viver de dança. “E, durante estes anos, a companhia foi ganhando forma, vários modos de funcionamento, sempre buscando a conquista do espaço profissional, do artista da dança. Teve uma evolução em todos os sentidos e hoje eu sinto que a Dançurbana é um grande ateliê de formadores de artistas, para a cidade, para o Estado e para cena da dança. Então, tem todo esse processo que diz muito sobre a história da companhia, da história de onde ela começou, de um projeto social”, explica.

Um exemplo de intérprete que começou a atuar por meio de projeto social na periferia de Campo Grande é Rose Mendonça, em 2004, com o projeto ‘Arte sim, Violência não!’. “No ano seguinte, em 2005, fui convidada pelo Marcos para fazer parte da Dançurbana, na qual sigo até hoje me movendo/dançando”, conta. A intérprete-criadora Maura Menezes está no elenco há 15 anos e relembrou seu início na companhia, revelando que as viagens feitas a trabalho da companhia foram um divisor de águas em sua carreira. “Quando entrei, em 2008, éramos um grupo de dança de pessoas bem novas, dançávamos coreografias curtas e eu não imaginava que poderia ganhar dinheiro trabalhando com dança. Aos poucos, as coisas foram mudando, tivemos que fazer escolhas, estudar, ralar bastante, criamos nosso primeiro espetáculo e a partir daí outras portas foram se abrindo. Entendemos que é possível, sim. Não é fácil, mas é possível! Viajamos o Brasil todo praticamente, sendo uma Cia. de dança profissional, foi um divisor de águas para mim. Hoje, além de intérprete-criadora, trabalho como professora de dança e com produção cultural, a dança nunca mais sairá da minha vida.”

Espetáculo comemorativo

Para brindar os 20 anos de história, a Cia. Dançurbana estreia o espetáculo-festa “Cavucada – A Festa não Será Amanhã” hoje (5), sábado (6) e domingo (7), às 20h, no Ponto Bar. O diretor da companhia explica sobre o nome e as referências pensadas para a apresentação. Após a estreia em Campo Grande, o espetáculo será apresentado em Dourados e Corumbá. “O título do espetáculo faz referência a um passo de dança do “brega funk” chamado “Cavucada”. O espetáculo rememora coreografias do nosso repertório, fragmentos de obras criadas nesses 20 anos, além de danças festivas de diversas referências presentes em filmes, videoclipes, TikTok, entre outras fontes. Tudo isso como um estímulo para o público se mover junto conosco e participar dessa celebração tão especial”.

Dirigida por Jorge Alencar e Neto Machado, artistas renomados em todo o Brasil, que vieram exclusivamente para trabalhar com a companhia, a peça deve aproximar o público da comemoração de aniversário, das artes e da cultura sul-mato-grossense. “Temos uma enorme admiração por tudo que a Dançurbana vem dinamizando, no Mato Grosso do Sul e no Brasil. O desejo de nosso espetá – culo é exaltar as singularidades de cada artista-agente dessa história, aproximando o público dessa celebração que não é só da companhia, mas das artes e da cultura do Estado do MS, que resiste e reexiste ao longo do tempo”.

O elenco do espetáculo é composto por 12 intérpretes-criadores, com diferentes experiências que vão desde o hip hop à dança contemporânea e do vogue às danças sensuais de empoderamento feminino. São eles: Ariane Nogueira, Daniel Andrade, Jackeline Mourão, Livia Lopes, Marcos Mattos, Maura Menezes, Ralfer Campagna, Reginaldo Borges, Renata Leoni, Roberta Siqueira, Rose Mendonça e Wagner Gomes.

O espetáculo faz parte do projeto Jam, criação Dançurbana em Companhia, que está sendo realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS.

Trajetória

Com quatro peças autorais, como: “Plagium?” (2009),“De Passagem” (2015), “Fluzz” (2016) e “Poracê – O Outro de Nós” (2017), a trajetória da Cia. Dançurbana é marcada por diversos projetos, prêmios e circulações regionais e nacionais com seus espetáculos. Ela firmou-se como uma das principais companhias de dança de Mato Grosso do Sul, já percorreu 54 cidades brasileiras pelos trabalhos “Sesc Amazônia das Artes” (2012) e “Palco Giratório” (2014). Também são destaques a chancela de “O Boticário na Dança”, Furnas Eletrobrás e Digix, em 2016 e 2017, em dois de seus projetos, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

H á também, em seu repertório, o projeto “Era Uma Vez – Dança para Crianças”, de 2019, com os espetáculos infantis “K-ZUU” e “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória” (2019) e um projeto de solos, o “Singulares”, que reúne solos criados pelos intérpretes-criadores.

Trabalho e orgulho resumem as duas décadas de história da companhia, segundo o diretor. “Se pudesse resumir esses 20 anos em duas palavras seriam ‘trabalho’ e ‘orgulho’. A gente sempre trabalhou e trabalha muito, estamos sempre discutindo nosso lugar, quais são os lugares dentro da Cia., por isso que digo que a companhia é um ateliê de artistas potentes, uma geração linda, produtiva e crítica! E esse é o meu grande orgulho, porque a companhia se faz por quem está dentro dela, ela é feita por gente, que pensa diferente, que pensa igual, com um propósito. Então, acredito que a Cia. Dançurbana foi conquistando, passo a passo, o seu lugar e eu tenho o maior orgulho disso”, finalizou.

SERVIÇO: O espetáculo-festa “Cavucada – A Festa não Será Amanhã” será apresentado hoje (5), sábado (6) e domingo (7), às 20h, no Ponto Bar, localizado na rua Dr. Temistócles, 103, Centro. A classificação é 16 anos de idade. Os ingressos já esgotaram, mas para quem quiser assistir à apresentação, haverá uma “lista da esperança” no local. Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.dancurbana.com.br, no perfil do Instagram: @ ciadancurbana e Facebook: Cia. Dançurbana.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

