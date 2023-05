Caminhão é apreendido com contrabando avaliado em R$ 1,2 milhão

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na última quarta-feira (03), uma carga de contrabando avaliada em R$ 1,2 milhão no distrito de Ipezal, município de Angélica, a 301 km de Campo Grande. De acordo com informações da polícia, o caminhão Ford Cargo 816 S, que transportava a carga, era conduzido por um homem de 45 anos e estava carregado com mercadorias de descaminho oriundas do Paraguai, sem a devida nota fiscal.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem de rotina realizada pela polícia no distrito de Ipezal. Segundo a polícia, os agentes avistaram um veículo prisma vermelho que freou bruscamente ao avistar a viatura policial.

O condutor foi abordado e, em entrevista, entrou em divergência quanto ao seu destino. No momento da abordagem, o telefone do condutor tocou e ele atendeu. Foi então que ele mudou o comportamento e ficou nervoso, informando depois para a equipe policial que estava fazendo a função de “batedor” de uma carga de mercadorias de origem estrangeira que estava vindo atrás.

Eles localizaram o veículo estacionado nas proximidades da cidade de Deodápolis e ao tentarem fazer a abordagem, o motorista e um jovem de 20 anos que estavam dentro do caminhão tentaram fugir, sem sucesso.

Após a abordagem, os dois indivíduos relataram que haviam carregado as mercadorias em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai, e pretendiam levar a carga até Presidente Epitácio, localizado no estado de São Paulo.

Após realizar a abordagem e a vistoria no caminhão, foi possível identificar diversos copos de diversas marcas, os quais foram avaliados em média R$ 1 milhão Foram encontradas aproximadamente 200 caixas, algumas caixas com 20 copos, outras com 25, e a grande maioria visível com 50 e 60 unidades de copos. Foi localizado ainda, cinco pacotes de cigarros. Por fim os autores, os veículos e as mercadorias foram encaminhadas para a Polícia Federal de Dourados para o registro da ocorrência e providencias cabíveis.

