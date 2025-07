Nasce Mel, segunda filha de Neymar com Bruna Biancardi, em São Paulo

Nasceu na madrugada deste sábado (5), em São Paulo, Mel, a segunda filha do jogador Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi. A bebê veio ao mundo por volta das 3h, no Hospital São Luiz Star, localizado na zona sul da capital paulista.

Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, o parto foi realizado por cesárea de emergência após a bolsa de Bruna se romper inesperadamente. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mãe e da recém-nascida, e as equipes de Neymar e Biancardi ainda não fizeram pronunciamentos públicos confirmando o nascimento.

Mel é a segunda filha do casal, que já são pais de Mavie, de apenas um ano. Neymar, de 32 anos, também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 11 meses, filha de um outro relacionamento.

Recentemente, Bruna Biancardi havia comentado nas redes sociais que não pretende esperar muito tempo para ter outro filho com o craque brasileiro. “A ideia é não demorar tanto entre uma gestação e outra”, revelou a influenciadora, que compartilhou detalhes da gravidez de Mel ao longo dos últimos meses.

Apesar de não estarem mais em um relacionamento formal, Neymar e Bruna mantêm uma relação de proximidade pela criação dos filhos. A expectativa dos fãs agora é pela primeira foto de Mel e uma possível homenagem do jogador nas redes sociais.

A chegada de Mel aumenta a família do atacante, que atualmente está fora dos gramados se recuperando de lesão e aproveita o momento para curtir os filhos e acompanhar de perto o nascimento da nova herdeira.

