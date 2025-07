Reinaldo anuncia reunião com bolsonaristas antes de assumir PL

O ex-governadorde Mato Grosso do Sul e atual presidente regional do PSDB Reinaldo Azambuja anunciou que deverá chamar para uma reunião o deputado estadual João Henrique Catan e o deputado Federal Marcos Polon para discutir a nova configuração dopartido que pode passar para o seu comando. A decisão foi tomada na reunião desta quarta-feira que ele e o governador Eduardo Riedel mantiveram com o presidente nacional do partido Waldemar da Costa neto e com o senador Rogério Marinho.

“Se eu for, é para fortalecer o partido, trazendo novas pessoas, para somar e multiplicar. Queremos isso. Construir um partido mais forte, com mais musculatura política, respeitando também as lideranças que já estão”, declarou. “Ninguém será excluído”, afirmou o ex-governador, que após as conversas locais, voltará a se reunir com a cúpula nacional.

Com Jair Bolsonaro,já tinha sido definido que o PL deve aceitar parte do grupo de Reinaldo Azambuja para a composição das chapas para a Assembleia legislativa e para a Câmara Federal. Como Reinaldo Azambuja será o candidato ao Senador a outra vaga do Senado seria escolhida em acordo no grupo, com participação de Riedel, Reinaldo, Bolsonaro e Tereza Cristina (PP).

