Prefeitura de Campo Grande oferece cursos preparatórios para o mercado de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), tem promovido uma série de cursos de capacitação e geração de renda na região, em parceria com a Subprefeitura de Anhanduí e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Essa iniciativa tem impactado positivamente moradores de todas as idades, proporcionando oportunidades de crescimento e melhorias na qualidade de vida.

Jovens como Vitória Lilian Pereira, de 17 anos, encontraram nos cursos uma maneira de expandir seus horizontes e alavancar suas chances no mercado de trabalho. “Eu acredito que é uma possibilidade muito boa para os jovens daqui do distrito. São cursos que podem ajudar no mercado de trabalho e também para adquirir conhecimento até para a faculdade. Eu fiz o curso de auxiliar administrativo, de higiene e manipulação de alimentos e agora estou finalizando o de informática básica”, contou Vitória.

Sua amiga, Emily Gabriela de Sousa, de 15 anos, compartilha do mesmo entusiasmo. “Acho que os cursos vão ajudar muito, principalmente nós adolescentes que pretendemos ter um negócio, fazer uma faculdade. Ajuda muito a desenvolver o conhecimento. Eu fiz os cursos de auxiliar administrativo, bordado em ponto crivo e de informática básica”, disse Emily.

Entretanto, não são apenas os jovens que estão se beneficiando dessas oportunidades. Marlene da Silva Rodrigues Tavares, com 60 anos, encontrou nos cursos uma forma de aprimorar sua paixão pela jardinagem e cuidado com as plantas. Ela participou do curso de cuidados com orquídeas e compartilhou sua experiência enriquecedora: “Aprendi muita coisa que eu não sabia e hoje posso aplicar nas minhas plantas. Foram muitas coisas, aprendi que posso aproveitar vários materiais que eu perdia e agora eu sei que posso usar nas minhas flores. Fiquei muito feliz com este curso, o professor foi muito atencioso, deu muitas dicas para a gente”, afirmou Marlene.

Nos últimos meses, a região de Anhanduí tem sido agraciada com uma variedade de cursos oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande, abrangendo diferentes áreas de interesse. Além dos cursos mencionados anteriormente, destacam-se também o de Confeitaria: bolo e biscoitos, Floricultura e Cultivo de Orquídeas, Artesanato de Bordado em Ponto Crivo, Produção de pães e salgados e de Informática Básica.

Essa iniciativa conjunta da Prefeitura, Subprefeitura de Anhanduí e Senar tem fortalecido a comunidade, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, independentemente da idade. Através da capacitação, os moradores estão adquirindo novos conhecimentos e habilidades que contribuem para o crescimento econômico da região, ao mesmo tempo em que melhoram suas próprias condições de vida.

Serviço

Para aqueles interessados em participar desses cursos transformadores, a Subprefeitura de Anhanduí está disponível para mais informações e inscrições através do telefone 67 2020-1152.

