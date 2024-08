Agenda: Sessão solene, CCJR e sessões plenárias estão previstas

De 12 a 16 de agosto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abre as portas para o público e para a imprensa para os eventos previstos. O Legislativo fica localizado no Palácio Guaicurus, Bloco 9, no Parque dos Poderes, primeiro prédio pela entrada da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

Terça-feira

Dia 13 começa com a sessão ordinária, às 9h, no Plenário Júlio Maia. Pela noite, a partir das 19h, o mesmo local recebe a sessão solene em homenagem ao centenário de Helena Meirelles, compositora, cantora e violeira símbolo da música sul-mato-grossense e brasileira.

O evento foi proposto pelo deputado estadual Caravina (PSDB), para a entrega da Medalha e do Diploma de Honra ao Mérito Legislativo, instituídos pela Resolução 10/2024, para ser entregue na semana em que se comemora o aniversário da artista, em 13 de agosto. Helena Pereira da Silva Meirelles nasceu na fazenda Jararaca na região do antigo Entre Rios, mas foi em Bataguassu que a cantora, compositora e violeira estabeleceu raízes.

Quarta-feira

Na manhã de 14 de agosto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne no Plenarinho Nelito Câmara, às 8h. A pauta você encontra clicando aqui. Na sequência ocorre a sessão ordinária, no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h.

Quinta-feira

Para o dia 15 está prevista a sessão ordinária no Plenário Júlio Maia, a partir das 9h. A pauta do que será votado fica disponível neste link.

Com informações da Agência Alems

