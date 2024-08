Após convenção do DC que definiu 30 candidatos a vereadores na Capital, um dos postulantes pode ser expulso depois de uma confusão

Jonatas Dobes Bakargi alega que após ser provocado por um idoso na última sexta-feira (2), o diretório municipal do Democracia Cristã entrou em contato na terça-feira (6), informando seu desligamento, mesmo após ter passado por convenção.

Ele contou que na ocasião, haviam pessoas do partido no local. “Um cara de 72 anos me desrespeitou e me ameaçou e falei “você vem que você vai apanhar. Outro cara se meteu e eu falei – você não se mete que você vai apanhar no lugar dele – foi tudo acompanhado por um grupo de gente que levou ao presidente”.

Ainda segundo Jonatas, o presidente afirmou que ele seria desligado do partido, pois “é problema”.

“Eu passei pela convenão já fiz a documentação toda, já fiz a até a foto, eu quero a resposta dele antes de ir na delegacia”, alegou.

Em contato com o presidente municipal da sigla, Fernando Moraes informou ao jornal O Estado que Jonatas é filiado do partido há quatro meses, mas será expulso. “Tive uma reclamação dele brigando na rua e fim de semana brigou em outro lugar e até preso foi. Ele nos procurou e quer ser candidato a vereador a todo custo, mas ele será expulso do partido agora”, alegou.

Fernando argumentou que medida é uma forma de prevenir se responsabilizar por incidentes futuros. Já Jonatas alega que se não for ouvido, irá levar o caso por meios judiciais para obter sua candidatura.

Por Carol Chaves