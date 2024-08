Condutores são surpreendidos com recapeamento na Ernesto Geisel e trânsito fica extremamente lento na região

Trechos da Avenida Ernesto Geisel estão em obra, causando tumulto no centro de Campo Grande e revolta nos condutores. Motoristas alegam levar o dobro do tempo para chegar em casa ou no serviço tendo que fazer o desvio, além disso, afirmam que não sabiam que ia acontecer a reforma na pista. Em nota, a Prefeitura Municipal afirma que essa é a primeira parte e a segunda está prevista para depois das eleições, que acontecem em outubro.

A estudante de administração, Nivea Angelo, contou ao jornal O Estado que a Avenida Ernesto Geisel é o melhor caminho para ir até o seu serviço e retornar para a sua moradia, por ser o mais curto e onde o fluxo funciona melhor no horário de pico. Mas com a obra, Nívea disse que tem que fazer um desvio longo, fazendo chegar atrasada.

“Não sabia que ia ter obra aqui, não vi informação em nenhum lugar. Pego essa rua todos os dias, para ir para o serviço e voltar para casa, então atrapalhou muito a minha rota. Essa semana tive que fazer outra, que está gastando muito meu tempo, minha gasolina, por que é mais longa e mais movimentada. Sei que é para melhorar a via, porque aqui é horrível, mas espero que acabe logo, preciso voltar com a minha rotina”.

Marta (nome fictício), outra condutora, que não quis ser identificada, passa pela via diariamente também e afirma que não sabia da obra. “Fui completamente surpreendida na segunda-feira (5), quando estava indo para o serviço. Eu fui vendo uma fila de carros que não acabava mais, quando fui avançando vi que a rua estava fechada e só tinha uma opção, desviar o caminho e pegar a Avenida Mato Grosso, que sabemos que é um caos, estreita, então tente imaginar essa rua às 7h30 da manhã. Todos estavam fazendo isso, o que gerou um tumulto. Nesse dia, eu fiquei parada quatro vezes no mesmo sinal, cheguei atrasada no serviço”, narra.

Marta ainda conta que por não fazer do que se tratava a interdição, fez o mesmo trajeto no dia seguinte, penso que estaria liberado, mas ficou presa no trânsito novamente. Ela conta que o congestionamento de veículos fez ela levar dobrar o tempo para chegar ao seu trabalho.

“Não sabia que era recapeamento, então no dia seguinte enfrentei a mesma situação. Parece que estão fechando quadra por quadra, infelizmente são as quadras que eu tenho que passar para ir para o serviço, além disso, voltar para casa. Um trajeto que normalmente faço em 10 minutos, mesmo com trânsito, eu fiz em 20 minutos, nesses dias que eu peguei aqui com a obra, ou seja, o dobro do tempo, uma sacanagem”

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) informou que a interdição se trata de um recapeamento nas duas pistas da Avenida Ernesto Geisel entre a Rua Antônio Maria Coelho e a Avenida Afonso Pena. “A obra faz parte de um programa da Prefeitura, que prevê o recapeamento entre 50km a 60km de vias na Capital, com recursos próprios”.

Posteriormente, por conta da legislação eleitoral, a equipe fará outra parte da Avenida, entre a Avenida Afonso Pena e o Shopping Norte Sul depois das eleições municipais. A Prefeitura pontua que “o recapeamento será executado por empresa contratada via licitação”

Por Inez Nazira

