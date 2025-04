Agenda: Reuniões de comissões, sessões plenárias e capacitação são destaques

A semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com diversos eventos. O segundo módulo do Curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo abre a semana, que continua com reunião da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária, sessões plenárias e a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segunda-feira (28)

Acontece o segundo módulo do curso de Cerimonial no Ambiente Legislativo na próxima segunda-feira (28), na sala multiuso, a partir das 10h. A aula é ministrada pela diretora de Cerimonial da ALEMS, Severina Silva, e pela servidora, cerimonialista e bacharel em Direito, Vivian Hungaro, por proposição da Escola do Legislativo da ALEMS Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB).

Terça-feira (29)

Na terça-feira, a Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária reúne-se no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 14h. O grupo de trabalho é presidido pelo deputado João Henrique (PL) e integrado pelos deputados titulares Caravina (PSDB), vice-presidente, Renato Câmara (MDB), Jamilson Name (PSDB) e Zeca do PT (PT). O objetivo da comissão é examinar e emitir pareceres sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais, e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, tomada de contas do governador e análise de informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas, entre outras funções.

Quarta-feira (30)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) acontecem a partir das 8h, às quartas-feiras. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Sessões plenárias

As sessões plenárias, nesta semana, serão realizadas na terça e quarta-feira, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia, devido ao feriado nacional do Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

