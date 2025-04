Polícia Civil desmantela ponto de tráfico e apreende mais de 70 quilos de drogas em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, desarticulou um entreposto de drogas na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Jardim Esplanada. A operação resultou na apreensão de mais de 70 quilos de entorpecentes, além de uma arma de fogo, e na prisão de dois homens em flagrante.

A ação teve início após uma denúncia anônima, que indicava movimentação suspeita em uma residência localizada na Rua Asa Branca, além de um forte cheiro de maconha proveniente do imóvel. Durante o

monitoramento, os investigadores observaram indivíduos dentro da casa e identificaram fardos com características típicas de drogas.

Ao entrarem no local, os policiais encontraram 70,9 quilos de maconha, aproximadamente 300 gramas de skunk, porções fracionadas da substância e uma pistola calibre 9mm carregada. Durante a abordagem, os dois homens presos permaneceram em silêncio.

Um terceiro envolvido, que se apresentou como motoboy e alegou ser apenas usuário, foi ouvido pelos policiais e liberado após prestar esclarecimentos. Os dois presos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema. A Polícia Civil reforçou a importância das denúncias anônimas para combater o crime e destacou que a colaboração da população é fundamental para o sucesso das ações policiais.