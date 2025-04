Prefeitura atende indicações do vereador Dr. Victor Rocha para limpeza de praças no Residencial União e no Residencial Oliveira

A Prefeitura de Campo Grande atendeu a duas indicações do vereador Dr. Victor Rocha, que solicitou a limpeza e manutenção da praça localizada na Rua Ângelo Esnarriaga, no bairro Parque Residencial União, e da Praça Bosque Camburé, situada na Rua Antônio João Escobar, no Residencial Oliveira.

A demanda chegou ao gabinete do parlamentar por meio de moradores da região, preocupados com o abandono dos espaços públicos. As praças apresentavam mato alto, árvores necessitando de poda e possíveis focos de proliferação de insetos e animais peçonhentos, o que colocava em risco a segurança, o bem-estar da população e dificultava o uso adequado dos locais pela comunidade.

“Essas eram demandas urgentes das comunidades, que encaminhamos à Prefeitura. Fico feliz em ver a resposta rápida e o cuidado com a população. As praças são espaços importantes para as famílias, e agora poderão voltar a utilizá-las com mais segurança e conforto. Espaço público limpo e seguro é um direito de todos”, afirmou o vereador Dr. Victor Rocha.

A ação reforça o compromisso do mandato de Dr. Victor Rocha com a escuta ativa da população, a valorização dos espaços públicos e a promoção da qualidade de vida nos bairros de Campo Grande.

Por Assessoria de Imprensa

