Agenda: Prestação de contas da Saúde do 2º quadrimestre é destaque na ALEMS

De 4 a 9 de novembro, o destaque da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) é a Audiência Pública para a Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Também haverá visita de estudantes, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e sessões plenárias. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa é localizada na Avenida Desembargador Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Quarta-feira (6)

Na quarta-feira (6), o dia inicia com a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente, Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

Os acadêmicos de Direito da Faculdade Prime visitam a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e acompanham, inicialmente, a reunião da CCJR, logo percorrem em visita guiada a Casa de Leis para conhecer sobre a história do Parlamento Estadual e ainda participar da sessão plenária. Para agendar uma visita institucional guiada, é necessário entrar em contato com a Diretoria de Cerimonial da Assembleia Legislativa, nos telefones: (67) 3389-6359 e 3389-6232.

Quinta-feira (7)

O Plenarinho Deputado Nelito Câmara sedia, a partir das 14h, na próxima quinta-feira (7), a Audiência para Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2024, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). O deputado Lucas de Lima (Sem Partido), presidente da Comissão de Saúde, é o responsável por convocar a reunião, que acontece em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

Com informações da Agência Alems

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais