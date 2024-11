Corpo de homem que desapareceu no Rio Ivinhema é encontrado

O corpo de Sandro Manoel dos Santos, de 31 anos, desaparecido no Rio Ivinhema, foi encontrado ontem (03), por moradores da região.

Equipes dos bombeiros, Polícia Civil e perícia estiveram no local e o caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Angélica como morte a esclarecer.

A vítima morava em Ivinhema e trabalhava em uma empresa do ramo de calhas.

A morte precoce do homem foi lamentada por amigos e pescadores, que ressaltaram que ele era conhecido por ser uma pessoa boa e trabalhadora.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram