Morre o cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos

O cantor Agnaldo Rayol morreu nesta segunda-feira (4), aos 86 anos, em São Paulo (SP), após sofrer uma queda em casa. A informação foi confirmada pela assessoria do artista ao R7.

Agnaldo era cantor e ator começou a carreira aos 5 anos, quando participou de um programa de Renato Murce na Rádio Nacional.

Ele estreou nos cinemas aos 12 anos, com o filme Também Somos Irmãos. Ele participou de 14 filmes e lançou 56 discos, o último deles lançado em 2011, O Amor É Tudo.

O auge da carreira de Agnaldo foi nos anos 1960, quando chegou a apresentar programas de televisão na TV Record.

A música Tormento d’Amore, trilha sonora da novela Terra Nostra, da TV Globo, foi um grande marco na carreira do cantor.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do artista.

