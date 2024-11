Agenda: Premiação de concurso, encerramento de campanha e solenidades na ALEMS

Na semana última semana de novembro, entre os dias 24 a 30 de novembro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será movimentada. Solenidades previstas, entre elas o encerramento da campanha Caixa Encantada, na Casa de Leis; premiação do Concurso de Redação e Desenho da Escola do Legislativo e outorga de honrarias. Haverá também a entrega de uniformes à Assessoria Militar, sessões plenárias e a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Terça-feira (26)

Na terça-feira (26), o dia inicia com entrega de uniformes à Assessoria Militar. A partir das 8h, na sala Multiuso da ALEMS, o 1º secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), fará a entrega dos trajes à equipe que integra o setor.

A partir das 19h, a Assembleia Legislativa celebra o Dia do Músico e faz a entrega da Medalha Tom do Pantanal – Arara Azul. O evento acontece no Plenário Júlio Maia, a partir das 19h, por proposição do deputado estadual Roberto Hashioka (União).

Quarta-feira (27)

Na quarta-feira (27), acontece a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente, Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

À noite, a partir das 19h, por proposição do deputado e 1º vice-presidente da Casa de Leis, Renato Câmara (MDB), o Plenário Júlio Maia sedia a solenidade de entrega do Diploma ao Mérito Legislativo Engenheiro José Francisco de Lima, e a comemoração aos 45 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS).

Quinta-feira (28)

Na quinta-feira (28), a partir das 8h, no saguão Nelly Martins, acontece o encerramento da Campanha Caixa Encantada, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a entrega dos brinquedos arrecadados. A solenidade é uma proposição do deputado e presidente Gerson Claro (PP). Kátia Claro, esposa do presidente da ALEMS, participará da solenidade.

A partir das 19h, também na quinta-feira (28), no Plenário Júlio Maia, acontece a Sessão Solene para a Entrega do Troféu de Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares e Tia Eva. A proposição do evento é da deputada estadual Gleice Jane (PT).

Sexta-feira (29)

A semana termina com a premiação do Concurso de Redação e Desenho da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O evento acontece na sexta-feira (29), a partir das 13h, no Plenário Júlio Maia, por proposição da deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

Com informações da Agência Alems

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais