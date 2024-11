Polícia apreende mais de 100 kg de cabelo humano avaliado em R$ 907 mil, em Maracaju

Uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu nessa quinta-feira (21), uma carga de 107 kg de cabelo humano, na MS-164, em Maracaju. Os produtos foram avaliados em R$ 920 mil.

Segundo informações, os agentes realizavam bloqueio na rodovia quando abordaram o motorista em um veículo Hyundai Tucson. Ao vistoriarem o veículo, encontraram os cabelos humanos, além de 458 perucas.

O condutor afirmou aos agentes que levaria os produtos até Bataguassu, mas as notas fiscais apresentadas tinham irregularidades. Diante disso, o material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A apreensão aconteceu durante cumprimento do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

