Agenda: Destaque da semana é palestra que esclarece sobre saúde mental

Entre as atividades agendadas para a próxima semana, entre os dias 16 a 20 de setembro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão sessões plenárias, a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e a Palestra “Falando sobre Suicídio: Você não está sozinho (a)!”. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa é localizada na Avenida Desembargador Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Quarta-feira

Na quarta-feira (18) acontece a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O grupo se reúne, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente, Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB).

Sexta-feira

Na sexta-feira (20), a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), realiza a Palestra “Falando sobre Suicídio: Você não está sozinho (a)!”. A conferência alusiva ao Setembro Amarelo será na sala multiuso da Assembleia Legislativa , a partir das 10h, ministrada pela psicóloga graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e especialista em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica, Luiza de Souza Patusco, e pelo médico pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Henrique F. de Brito.

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

