Polícia Civil incinera aproximadamente 10 toneladas de entorpecentes, em Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (13), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), realizou incineração de entorpecentes, em Campo Grande. A incineração faz parte de um trabalho rotineiro executado pela Delegacia Especializada.

As drogas são provenientes de apreensões de todas as forças de segurança do município. De acordo com informações da Polícia Civil, foram incinerados 8.686kg de maconha, 914kg de cocaína, 5kg de LSD, e 76kg de ecstasy.

Como prescreve a Lei de Drogas (Lei 11.343/06), estiveram presentes ao ato de incineração o Delegado Titular da DENAR, Dr. Hoffman D’Avila Cândido e Sousa com toda equipe da Delegacia Especializada; o Promotor de Justiça Dr. Henrique Franco Cândia, Peritos Oficiais do IALF e Fiscais da Vigilância Sanitária.

