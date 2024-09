Agência do Detran no Bosque dos Ipês retoma atendimentos

Com novo espaço amplo e integrado, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) retomou os atendimentos na unidade do Fácil Bosque dos Ipês na quinta-feira (12).

A agência que agora conta com 184.85 m² de área, não só mudou de lugar, mas também passou por reformulação de estrutura e layout, que oferece mais conforto para o cidadão que busca atendimento. No local também está disponível um totem de autoatendimento.

O ponto de referência do novo local do Fácil é a Praça Central. Para quem entra pelo acesso C, basta descer o elevador ou a escada rolante e seguir à direita. Pelo acesso A, basta seguir à esquerda.

Lucas Faustino é monitor escolar e aproveitou o horário de almoço para resolver uma pendência na documentação do veículo. Ele não sabia da mudança de local, mas conta que localizou com facilidade. “Mais espaço né, tudo reunido, você não precisa se deslocar de um espaço para outro para resolver um mesmo assunto”, afirmou.

Aos 82 anos, o senhor Rosaría Ferreira, buscou a agência para resolver a documentação do carro que o filho dele usa. Para licenciar precisava regularizar uma infração cometida no Estado de São Paulo (SP). “Não tinha o código para pagamento. Mas o rapaz (servidor da agência) ligou lá em São Paulo e já resolveu. Ainda bem, porque não pode ter nada errado, tem que andar na linha”.

Já Paulo Roberto buscou a unidade para licenciar o veículo que a esposa utiliza, e teve uma surpresa. “Vim para pagar o meu licenciamento, e já está pago. Esse está com minha esposa, e ela já deve ter pago”, contou.

Vistoria técnica

Nesta manhã (12) a diretoria do Detran-MS, realizou visita técnica no novo espaço. O Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, conversou com as pessoas no local e já pensa em melhorias para a unidade.

“Agência espaçosa, atendimento de excelência, e o mais importante, já funcionando. Nós temos uma área enorme aqui, local fácil de estacionar, e no Bosque dos Ipês, quem tem mais de 60 anos, não paga estacionamento. Venha conhecer nossas novas instalações e regularizar pendências de veículo ou habilitação”.

Para o diretor-executivo, João César Mattogrosso, a amplitude do ambiente vai permitir melhores entregas ao cidadão.

“Essa é uma das diretrizes do nosso presidente Rudel, alinhado com o governador Eduardo Riedel, para que a gente possa cada vez mais, estar entregando serviços de qualidade para o cidadão que está na ponta”.

Fácil Bosque dos Ipês

Após passar por reforma e mudança de local dentro do shopping Bosque dos Ipês, o novo espaço da unidade conta com 540 m², quase 100 m² a mais do que a área ocupada anteriormente. Com espaço amplo, a nova sede está preparada para receber novos parceiros, oferecendo ainda mais serviços para a população.

Além do Detran-MS, estão instalados no local: o Procon MS, a Agenfa, o Posto de Identificação, a Funtrab e as concessionárias Energisa e Águas Guariroba.