Agenda: CCJR, visitas de acadêmicos e sessões plenárias são destaques da semana

Na programação da semana de 23 a 29 de março, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e a visita de acadêmicos. Além disso, constam na agenda as sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia.

Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A Assembleia Legislativa está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Quarta-feira (26)

No Plenarinho Deputado Nelito Câmara, ocorrerá às 8h a reunião CCJR. A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por este link. São membros da comissão, os deputados Caravina (PSDB), Junior Mochi (MDB), Neno Razuk (PL), Paulo Duarte (PSB) e Pedrossian Neto (PSD).

Professores e acadêmicos do curso de Direito da Uniderp participarão da reunião da CCJR, para entender como se dá a deliberação dos pareceres emitidos nas matérias em tramitação. Em seguida, assistirão à sessão ordinária, acompanharão o debate do Plenário e a votação das proposições.

Quinta-feira (27)

Pela manhã, serão os acadêmicos do curso de bacharelado em Direito, do Centro Universitário Estácio de Campo Grande, que farão uma visita ao Parlamento Estadual. Eles serão recebidos na Sala Multiuso, pelo deputado João Henrique (PL).

Com informações da Agência Alems

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais