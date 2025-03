Semana termina com 1,8 mil vagas de emprego oferecidas pela Funsat; confira

Está disponível para essa sexta-feira (21), no painel geral de vagas da Fundação Social do Trabalho (Funsat), a oferta de 1.893 vaga, intermediação do órgão da Prefeitura de Campo Grande, a partir do chamado de 195 empresas, que selecionam para 160 profissões diferentes.

A lista inclui oportunidades a quem atue como ajudante de eletricista (7 postos), analista administrativo (1 posto), atendente de padaria (23 postos), auxiliar de cozinha (29 postos), auxiliar de limpeza (129 postos), carpinteiro (95 postos), cuidador de idosos (4 postos), frentista (2 postos), magarefe (40 postos), operador de empilhadeira (5 postos), operador de caixa (149 postos), pedreiro (101 postos), entre outras 148 funções.

Na linha dos 1.161 anúncios, que não exigem experiência para a contratação, a Fundação aponta seis destaques. São recrutamentos urgências desta relação, que buscam atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de topógrafo (1 posto), cumim (6 postos), oficial de manutenção (4 postos), trabalhador da suinocultura (4 postos) e ainda três anúncios para treinamento remunerado de vendedor interno.

Destaque também para as triagens exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência), em 20 vagas, sendo operador de Telemarketing Ativo e Receptivo, com 10 postos, repositor em supermercados, 5 postos, assistente administrativo, 3 postos e repositor de mercadorias, com 2 postos, para preenchimento.

O atendimento da Funsat ocorre das 7h às 17h, e engloba, além da autorização a entrevistas pela liberação da “carta de encaminhamento”, orientações da Carteira de Trabalho Digital ou a própria assistência a consultas relativas ao Seguro-Desemprego. O telefone para mais informações é o (67) 4042-0585/Ramal 5800.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram