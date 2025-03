Entregador é preso após estuprar criança autista quando vó estava ausente, em Anaurilândia

Na manhã de quinta-feira, 20, um caso de estupro de vulnerável foi registrado em Anaurilândia, envolvendo uma menina de 12 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O crime aconteceu enquanto a avó da vítima se ausentava para buscar uma encomenda, deixando a neta sozinha em casa.

A Polícia Militar foi acionada às 10h30 e prendeu o acusado em flagrante ainda no local. A avó apresentou um laudo médico onde confirma que a neta está em tratamento psicoterapêutico, sendo acompanhada por uma médica neurologista infantil.

Segundo informações so cite Cenário MS, quando a avó retornou à residência, encontrou a menina e o entregador do supermercado, identificado como Gustavo, de 23 anos, sem roupas na sala de estar. A vítima relatou à avó que Gustavo havia tirado a sua roupa e abusado sexualmente dela assim que a avó saiu.

Com Cenário MS

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram