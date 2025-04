Agenda: Audiência, sessão solene e reuniões de comissões são destaques da semana

Na programação da semana de 20 a 26 de abril, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), estão a inauguração do refeitório, reunião com as mães atípicas, audiência pública para discutir o Plano Nacional de Educação, sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher Artista Sul-Mato-Grossense e realização de palestra sobre prevenção do câncer de intestino.

Além disso, constam na agenda as reuniões das Comissões Permanentes da ALEMS e as sessões ordinárias na terça, quarta e quinta-feira, às 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Os eventos são abertos ao público e à imprensa.

Terça-feira (22)

Conforme anunciado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), a inauguração do refeitório acontecerá após a sessão plenária. Com mais de 200 metros quadrados, o espaço foi planejado para oferecer mais conforto e funcionalidade no dia a dia dos servidores e parlamentares.

Quarta-feira (23)

No Plenarinho Nelito Câmara, ocorrerá às 8h a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) . A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por meio deste link.

A partir das 14h, na Sala Cabo Almi, a Comissão de Acompanhamento das Mães Atípicas faz mais uma reunião. O evento é de proposição do deputado Pedrossian Neto (PSD).

Também às 14h, no Plenário Júlio Maia, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto promoverá audiência pública para discutir o novo Plano Nacional de Educação, com metas e diretrizes para os próximos dez anos.

Quinta-feira (24)

A partir das 14h, no Plenário Júlio Maia, será realizada a reunião da Comissão de Acompanhamento de Execução Orçamentária , presidida pelo deputado João Henrique (PL).

Sexta-feira (25)

Às 10h, na Sala Multiuso da ALEMS, os servidores participarão da palestra sobre prevenção do câncer de intestino, promovida pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Já às 19h, no Plenário Júlio Maia, será realizada a sessão solene em homenagem ao Dia da Mulher Artista Sul-Mato-Grossense. No evento, proposto pela deputada Gleice Jane (PT), será entregue a Comenda Lídia Baís.

