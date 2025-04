Em abril R$ 136,24 mi do Bolsa Família foram a famílias atendidas em MS

Crianças de até 6 anos recebem também o Primeira Infância no valor de R$ 150

Mato Grosso do Sul tem 201.654 mil famílias que receberão o Bolsa Família neste mês. Ao todo o programa liberou em investimentos de R$ 136,24 milhões para o Estado, onde as famílias recebem em média R$ 677,17. Os pagamentos iniciaram na última terça-feira (15) e seguem até o dia 30, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social).

Ainda em abril, mais de 117 mil crianças de zero a seis anos receberão o Benefício Primeira Infância em Mato Grosso do Sul. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público no estado é de aproximadamente R$ 15,98 milhões.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 181 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 8 mil gestantes e 3,4 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 8,38 milhões.

Em abril, o Bolsa Família alcança no Mato Grosso do Sul, em seu grupo prioritário, 1.275 famílias com pessoas em situação de rua, 21.836 famílias indígenas, 471 famílias quilombolas, 82 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 577 famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 1.810 famílias de catadores de material reciclável.

A Capital sul-mato-grossense reúne o maior número de beneficiários no Estado em abril. Campo Grande tem 52.250 famílias atendidas pelo programa. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas no estado estão Dourados (13.632), Corumbá (10.047), Ponta Porã (9.643) e Três Lagoas (7.866). Na divisão por unidades federativas, o maior número de contemplados em abril está na Bahia. São 2,46 milhões de famílias beneficiárias no estado.

Auxílio Gás

Em abril também é pago o Auxílio Gás, benefício bimestral extra, no valor de um botijão de gás de cozinha residencial, repassado às famílias em maior condição de vulnerabilidade dentro do público do Bolsa Família. O valor repassado neste mês é de R$ 108 e chega a 5,37 milhões de famílias, o que representa cerca de 16,56 milhões de pessoas, a partir de um investimento de 580,46 milhões. O cronograma é o mesmo do Bolsa Família. No Mato Grosso do Sul, 48.549 famílias receberão o Auxílio Gás, resultado de um investimento federal de R$ 5,24 milhões.

Bolsa Família e o mercado de trabalho

O mercado de trabalho no Estado está aquecido, mas a falta de mão de obra é uma preocupação das empresas com vagas disponíveis. Diariamente a Funtrab (Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul) e a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), anunciam mais de 100 oportunidades de emprego, vagas que muitas das vezes não são preenchidas. Para a CDL- CG (Câmara de Dirigentes Lojistas), os benefícios sociais têm impactado na contratação.

De acordo com o presidente da entidade, Adelaido Vila, é preciso realizar uma revisão desses benefícios que são pagos às famílias da Capital. E aponta que essa é uma das formas encontradas para preencher as vagas de trabalho, que só no setor de varejo de comércio e serviços está com 3 mil disponíveis.

“É necessário fazer uma grande revisão, fazer uma reanálise de todas as pessoas que são contempladas para que essas pessoas possam voltar para o mercado de trabalho, que tem inúmeras oportunidades para oferecer. Cabe lembrar que o benefício é pago pelo governo, mas é gerado pela classe trabalhadora. Então, quem produz esse dinheiro é a classe trabalhadora através dos impostos pagos”, enfatizou.

