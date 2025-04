Colisão entre carretas carregadas de soja bloqueia MS-276; ninguém se feriu

Na noite desta última quarta-feira (16) duas carretas se envolveram em um acidente durante uma tentativa de ultrapassagem. O caso aconteceu na MS-276 entre Batayporã e Anaurilândia, no leste de Mato Grosso do Sul. Não houve feridos.

Segundo informações publicadas em reportagem do Jornal da Nova, as duas carretas estavam carregadas com grão de soja com sentido Anaurilândia. Em determinado momento, um veículo que estava na frente da primeira carreta tentou realizar uma ultrapassagem, mas não conseguiu e freou bruscamente.

Devido os acontecimentos, a carreta que estava atrás do carro também freou, colidindo com a segunda. Parte das carretas ficou com as cabines destruídas e a carga de soja espalhada na rodovia.

