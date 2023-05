Elvis & Adriano: A Jornada Musical da Dupla Alcança Novos Horizontes

Nova Andradina, MS – A dupla sertaneja Elvis e Adriano comemoraM oito anos de uma trajetória marcada por encontros improváveis, superações e uma proposta musical inovadora. Tudo começou em 2015, quando os dois artistas se encontraram por meio de um vídeo esporádico. Enquanto Adriano já possuía uma carreira solo, Elvis integrava uma dupla, e ambos se conheciam dos bastidores. Adriano costumava contratar Elvis para tocar violão em sua banda, e o colocava para fazer a segunda voz.

Comentários positivos e a química musical evidente entre eles fizeram com que os dois decidissem formar uma dupla. Nascia então Elvis e Adriano, oriundos de Nova Andradina, embora Adriano seja natural de Taquarussu. Após dois anos juntos, eles decidiram se mudar para Campo Grande, capital do estado, em busca de novas oportunidades. Na época, nenhum deles vivia exclusivamente da música, pois Elvis trabalhava no setor do comércio e Adriano era servidor público. No entanto, movidos pelo amor à música, decidiram seguir adiante com o projeto.

Adriano revela que sempre teve interesse pelo sertanejo, afirmando que não foi uma escolha consciente, mas sim uma conexão natural com o estilo musical. Por sua vez, Elvis possui outras influências musicais. Durante a adolescência, ele participou de bandas de rock, mas ao descobrir as origens de sua família e por influência do convívio social, o sertanejo se tornou sua paixão, transformando-o em sua profissão. Apesar disso, Elvis ainda aprecia algumas músicas de rock e confessa que se inspira em algumas ideias desse gênero para o repertório da dupla.

Os músicos afirmam possuir diversas inspirações no mundo da música. Adriano menciona artistas como Milionário e José Rico, Rick e Renner, Zezé de Camargo e Luciano, César e Paulinho, entre outros. Elvis, por sua vez, se inspira em Zezé Di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, uma vez que os anos 90 predominavam em seu ambiente social. A dupla acredita que é possível inovar no cenário sertanejo do estado do Mato Grosso do Sul. Conhecido por sua rica diversidade cultural, não apenas na música, mas também em outros segmentos, o estado está sempre em busca de algo novo, e a música autoral de Elvis e Adriano traz novas inspirações para o estilo.

O trabalho da dupla se destaca por possuir uma essência única, mesclando influências e criando algo fora dos padrões tradicionais do sertanejo, tanto na composição das músicas quanto na forma de cantar. Elvis e Adriano escrevem suas próprias canções, mas também recebem composições de outros artistas. Adriano, que já teve uma carreira solo, gravou um disco composto inteiramente por músicas autorais.

A dupla, que já se apresentou em estados como São Paulo e Paraná, têm como meta levar sua música de forma consistente ao público. Com o lançamento do álbum no ano passado, a dupla planeja promover uma das faixas do disco intitulada “O Paulista e a Sul-Mato-Grossense”, porém, ainda não podem fornecer detalhes sobre esse projeto.

Elvis e Adriano estão empenhados em expandir seu alcance musical e conquistar um público cada vez maior. Com sua música disponível em todas as plataformas digitais, eles têm buscado novas formas de se conectar com os fãs e oferecer uma experiência musical enriquecedora.

Agenda:

Confira a agenda da Dupla para esta semana:

12/04: Violada Belchior – Camapuã – MS

15/05: Divina Choperia – Campo Grande – MS

Para mais informações, acesse o site oficial da dupla Elvis & Adriano.