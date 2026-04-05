Advogado, Masseti defende articulação como caminho para resultados na política

Com destaque para compromisso social e classe empresarial, Paulo Roberto Masseti, é uma das apostas do MDB na busca por renovação do partido. Pré-candidato a deputado federal, o advogado conta ainda que a decisão de entrar na política surgiu recentemente, impulsionada por apoio de empresários e pelo trabalho social que já desenvolve há anos junto a famílias em situação de vulnerabilidade.

Em entrevista ao Jornal O Estado, Mosseti afirmou que, apesar da experiência profissional consolidada, a entrada no cenário político é recente e desafiadora. “Eu iniciei agora, inclusive hoje completa um mês que eu entrei nesse cenário, com essa ideia. Vamos buscar os apoios necessários e o aprendizado, que é o principal”, explicou.

Advogado há mais de 16 anos, com atuação nas áreas criminal, empresarial e cívil, o pré-candidato construiu parte da carreira também fora do Estado, especialmente em Santa Catarina. Em Mato Grosso do Sul, ganhou destaque ao atuar na reestruturação de empresas e no setor ligado a clubes de tiro e comércio especializado. Segundo ele, essa bagagem técnica é um dos pilares da pré-candidatura.

A entrada na política, no entanto, não foi planejada. Mosseti relata que recebeu incentivo direto de empresários. “Eles me chamaram e falaram: pensa em se candidatar. Disseram que eu tinha conhecimento técnico e capacidade para representar melhor o setor”, contou.

Além do apoio empresarial, o advogado destaca o trabalho social desenvolvido ao lado do pai há mais de duas décadas, voltado a famílias de pessoas presas. A iniciativa busca inserir essas famílias no mercado de trabalho e na educação. “Isso virou uma responsabilidade social da minha parte. Eu não posso abandonar esse público que já confia no nosso trabalho”, afirmou.

Masseti diz que pretende ampliar esse alcance, deixando de atuar de forma setorial para atender uma parcela maior da população. “Antes era um trabalho mais direcionado, agora virou um trabalho para o povo. A gente quer melhorar educação, saúde e geração de emprego”, disse.

Entre as propostas, ele cita a defesa de escolas cívico-militares, melhorias na saúde pública, com atenção especial à Santa Casa, e maior eficiência na aplicação das leis. Para isso, acredita que o cargo de deputado federal é o mais adequado. “Muitas dessas políticas dependem de legislação federal. É de lá que eu consigo trazer essas mudanças para cá”, explicou.

O pré-candidato também defende uma atuação mais articulada no Congresso. “Não adianta só ter ideologia. É preciso negociar, articular. Eu sempre fui um advogado que busca acordo, e é isso que falta hoje na política”, afirmou.

Mesmo sendo novo no meio político, Masseti demonstra confiança. Ele afirma ter descoberto uma vocação durante esse início de trajetória. “Eu estou bem feliz com o que estou fazendo. Percebi que tenho uma vocação e estou com vontade de fazer diferente, porque estou cansado da velha política”, disse.

O advogado aposta no contato direto com eleitores. “Quero trabalhar com a sola do sapato e com a capacidade técnica que nós temos. Não adianta vender ilusão”, afirmou.

Por fim, ele resume o momento como uma construção de espaço e visibilidade. “Se você não é visto, não é lembrado. Eu estou entrando nesse cenário para ser visto e mostrar que posso contribuir de forma séria e eficiente”, concluiu.

Por Sarah Chaves

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram