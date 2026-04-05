Após ser enforcada, mulher esfaqueia companheiro durante briga de casal em Corumbá

Briga entre um casal terminou com os dois feridos na manhã desse sábado (4), no bairro Maria Leite, em Corumbá. A confusão aconteceu dentro da casa onde eles vivem e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a discussão começou após o homem exigir drogas para consumo, o que foi negado pela mulher. Durante o desentendimento, ele teria apertado o pescoço dela, que reagiu e o atingiu com um golpe de faca na cabeça, acima da orelha.

Após ser ferido, o homem perseguiu a companheira pela rua e jogou uma pedra, que atingiu o rosto dela, causando ferimentos. Ambos apresentavam lesões, ele na cabeça e na mão, e ela no rosto e com escoriações pelo corpo.

Conforme ainda o registro, os dois mantêm um relacionamento e são usuários de drogas. A situação foi denunciada por um vizinho, que acionou a polícia ao perceber a agressão.

As equipes de resgate foram chamadas e encaminharam o casal para o pronto-socorro de Corumbá, onde receberam atendimento médico.

O caso foi registrado como violência doméstica na 1ª Delegacia de Corumbá.