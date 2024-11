Adriane Lopes vai enviar reestruturação administrativa para ser analisada pela Câmara

Comissão será criada para traçar todo o planejamento para os próximos anos

“Vou promover uma reestruturação da administração, o que eu não consegui fazer quando assumi o cargo e essa proposta que será encaminhada para a Câmara antes do recesso será elaborada por uma Comissão interna que começará a trabalhar nesta semana”. Esta foi a afirmação da prefeita eleita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), que esteve em visita à redação do jornal O Estado de MS e foi recebida pelo diretor Jaime Valler e concedeu entrevista.

“Esta comissão deverá ser integrada por técnicos sem qualquer ingerência política e deve traçar todo o planejamento para o início da administração, estabelecendo metas de acordo com o que já está em andamento e o que foi prometido durante a nossa campanha”, disse a prefeita.

Muito embora não tenha estabelecido prazos para a apresentação do estudo, a prefeita disse que o que pode ser chamado de reestruturação administrativa tem que ser aprovado pela Câmara Municipal.

“Vamos promover readequações em diversos setores da administração municipal, sendo que isso acontecerá com base em situações que detectamos durante estes dois anos”, afirmou Adriane Lopes. Para a prefeita, somente depois da elaboração deste estudo é que começa a conversar sobre a equipe de governo, mas ela disse que está muito satisfeita com a atual equipe e vai procurar manter a mesma estrutura.

“Nós temos uma equipe muito boa de trabalho, uma equipe técnica que vem trazendo resultados para a cidade, nesse primeiro momento nós não temos nenhuma troca para acontecer agora, mas alguns ajustes de gestão serão necessários. Temos agora uma comissão de transição a ser publicada essa semana, onde nós vamos propor uma transição técnica apenas para levantamentos internos, para que a gente possa iniciar o ano num planejamento de execução assertivo, trazendo resultados para a cidade”.

Novos secretários

Com relação à possibilidade de indicar novos nomes, Adriane Lopes disse que não fez compromisso com nenhum dos partidos que a apoiaram com base na indicação de nomes ou distribuição de cargos. “Vamos conversar com todos os nossos apoiadores buscando um aperfeiçoamento da administração que recebeu a aprovação da população com a minha reeleição”, enfatizou Adriane Lopes.

Quanto à possibilidade de chamar alguns dos vereadores eleitos ou mesmo daqueles que não conseguiram a reeleição, Adriane Lopes disse que não tratou do assunto ainda. “Vamos traçar um plano geral e somente depois disso é que pretendemos conversar com nossos aliados”, afirmou a prefeita Adriane Lopes, que desconversou sobre nomes que estão sendo comentados nos bastidores do Legislativo Municipal e reafirmou que nada foi definido para integrar o quadro de autarquias dos próximos anos. “Não temos nenhum acordo fechado com ninguém, nenhum partido, nenhuma pessoa física, sobre secretarias. Nós chegamos até aqui com a liberdade de escolha para todas as secretarias. Isso não foi negociado, mas daqui para frente nós temos alguns ajustes a serem feitos, ajustes da máquina, que eu não pude fazer quando eu assumi porque eu não tive direito de fazer uma transição”, lembrou.

Ao falar sobre os apoios que recebeu durante a campanha, a prefeita relembrou disputa acirrada, com muitas fake news, mas que o trabalho realizado validou sua candidatura. “Eu esperava algo diferente. No primeiro turno, as mais de 30 pesquisas realizadas diziam que nós estávamos fora do pleito. Nós conseguimos chegar ali em primeiro lugar, foi um desafio gigantesco, mas vimos a possibilidade e aquilo que as pessoas queriam para a cidade. As pessoas estão cansadas de propostas, nós conseguimos conquistar esse pleito porque nós fizemos entregas e estas entregas validaram, nosso trabalho validou essa nova oportunidade para mais quatro anos”.

“Meu maior desafio é ser a primeira prefeita eleita na Capital em toda a história da trajetória política de Campo Grande”, finalizou a Adriane Lopes.

Por Laureano Secundo

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram