Brasil será o único país com 4 times no Mundial de Clubes de 2025

Com Atlético-MG e Botafogo confirmados na final da Libertadores nesta quarta-feira (30), o Brasil se tornará o país com mais representantes no Super Mundial de Clubes de 2025. O campeão da Libertadores, a ser definido em 30 de novembro, será o último time brasileiro a garantir vaga no torneio, que contará com 32 equipes e será disputado nos Estados Unidos entre junho e julho do próximo ano.

Com Flamengo, Fluminense e Palmeiras já classificados como campeões das últimas edições dos torneios da Conmebol, o Brasil será o único país com quatro times no novo Mundial da FIFA.

O México terá o segundo maior número de representantes, com três equipes. Argentina, Alemanha, EUA, Inglaterra, Espanha, Portugal e Itália estarão representados por dois times cada.

Além disso, o campeão da Libertadores deste ano também estará no Mundial de Clubes de 2024, que será realizado no Catar a partir de 11 de dezembro.

Atlético-MG e Botafogo decidirão o título da Libertadores 2024 em partida única, no Monumental Núñez, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro.

Confira os 32 times participantes Mundial de Clubes de 2025:

Boca Juniors (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

River Plate (Argentina) – via ranking da CONMEBOL

Fluminense (Brasil) – campeão da Copa Libertadores 2023

Flamengo (Brasil) – campeão da Copa Libertadores 2022

Palmeiras (Brasil) – campeão da Copa Libertadores 2021

Atlético-MG ou Botafogo – campeão da Copa Libertadores 2024

Auckland City (Nova Zelândia) – via ranking da OFC

Pachuca (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

Club León (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

Inter Miami (EUA) – campeão da Supporter’s Shield 2024

Seattle Sounders (EUA) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

Monterrey (México) – campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

FC Salzburg (Áustria) – via ranking da UEFA

Atlético de Madri (Espanha) – via ranking da UEFA

Juventus (Itália) – via ranking da UEFA

Borussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da UEFA

Benfica (Portugal) – via ranking da UEFA

Porto (Portugal) – via ranking da UEFA

Inter de Milão (Itália) – via ranking da UEFA

Paris Saint-Germain (França) – via ranking da UEFA

Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da UEFA

Manchester City (Inglaterra) – campeão da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

Real Madrid (Espanha) – campeão da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

Chelsea (Inglaterra) – campeão da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

Ulsan (Coreia do Sul) – via ranking da AFC

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) – campeão da Liga dos Campeões da AFC 2024

Urawa Red Diamonds (Japão) – campeão da Liga dos Campeões da AFC 2022

Al-Hilal (Arábia Saudita) – campeão da Liga dos Campeões da AFC 2021

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – via ranking da CAF

ES Tunis Esperance (Tunísia) – finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

Wydad (Marrocos) – campeão da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

Al Ahly (Egito) – campeão da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23.